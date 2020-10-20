بملابس فاضحة والرقص على الطاولات.. ملهى ليلي في دمشق يستغل فتيات قاصرات رسميًا

أفادت صفحات إعلامية موالية، بأن نقابة الفنانين في العاصمة دمشق منحت فتيات قاصرات عقود عمل في ملاهي ليلية.

قالت صحيفة "صاحبة الجلالة" الموالية: إن "هنالك فتيات قاصرات يعملن في ملاهي ليلية ويقمن بالرقص على الطاولات بملابس فاضحة"، مشيرة إلى أن الفتيات حصلن على عقود مزاولة هذه المهنة من المخاتير ونقابة الفنين.

وذكرت الصحيفة أن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص أوقفت مستثمر وصاحب أحد الملاهي بسبب تشغيله لفتيات قاصرات في وضعيات مخلة.

وبينت بحسب شهادة فتاتين قاصرتين تعملان في الملهى، أن مدير ومستثمر الملهى أمرهما بارتداء ملابس فاضحة والرقص على الطاولات وملاطفة الزبائن وذلك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المال.

وأكدت الصحيفة أن مدير ومستثمر الملهى اعترف بتشغيله لفتيات قاصرات بعقد عمل بصفة راقصات استعراض.

الجدير بالذكر أن مناطق الأسد شهدت في الآونة الأخير نشاطًا كبيرًا لشبكات الدعارة والاتجار بالمخدرات والبشر بتسهيل سري من نظام الأسد الذي لا يهمه سوى تحصيل المال لتدعيم اقتصاده المنهار.