"دريد الأسد" يفتح النار على النظام بعد ارتفاع أسعار المحروقات

هاجم "دريد رفعت الأسد" ابن عم بشار الأسد، النظام بسبب رفعه أسعار المحروقات، وربط هذا الارتفاع بحاجة الأخير لتعويض ما قام بدفعه لأهالي الساحل، جراء أزمة الحرائق التي اجتاحت المنطقة.
وقال "الأسد" خلال منشور له على صفحته في "فيس بوك": "بدكون تسحبوا من جيوب السوريين يوميًّا ضعف يلي خصصتوه لمساعدتون في الحرائق (حوالي مليار ونصف ليرة سورية)".
وأضاف: "بمعنى آخر صحيح طعميتوا العالم لقمة بس رح تبزقوون ياها دم! ".
وتساءل عما تجنيه حكومة النظام من كل 100 ألف برميل بنزين يوميًّا، أي ما قيمته "15.800.000" لتر، وبمتوسط رفع السعر 200 ليرة تصبح مرابح الحكومة أكثر من ثلاثة مليارات ليرة سورية في اليوم.
وأوضح "الأسد" أن هذه الفروقات فقط من مادة البنزين، دون ذكر الفروقات الكبيرة للسعر بمادة المازوت.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات النظام الأخيرة بخصوص رفع أسعار المحروقات لاقت ردة فعل قوية من قِبل الموالين الذين كانوا ينتظرون انفراجًا في أزمة الوقود.
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