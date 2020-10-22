غضب شعبي واسع في مناطق الأسد بعد رفع أسعار الوقود

شهدت مناطق سيطرة نظام الأسد، غضبًا شعبيًّا واسعًا، بعد أن أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يقضي برفع سعر الوقود مرة ثانية؛ إثر قرارٍ مماثلٍ، أمس الثلاثاء، بالإضافة لرفع أجور المواصلات.

وتضمن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد رفع سعر لتر البنزين الممتاز بشقيه المدعوم وغير المدعوم، بنسبة تصل إلى 80% برفع سعر لتر المدعوم منه إلى 450 ليرة، وغير المدعوم لـ 650 ليرة سورية.

كما أعلن المكتب التنفيذي في محافظة حمص عن رفع أجور المواصلات داخل المحافظة بنسبة 100 بالمئة، بعد البدء بتطبيق التسعيرة الجديدة التي أقرتها حكومة النظام.

وحسب بيان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص، فإن التسعيرة الجديدة ستصبح 100 ليرة لسيارات نقل الركاب المتوسطة "السرفيس"، و100 ليرة لشركات النقل الخاصة، أما النقل الداخلي فحُددت بـ 96 ليرة.

من جهته، أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص "إلياس خوري"، لجريدة "الوطن" الموالية أنه تم تعديل أجور النقل الخارجي إلى القرى والمحافظات بزيادة قدرها 2 أو 4 ليرات لكل كيلو متر.

وبرر المسؤول الغلاء بارتفاع أجور الصيانة وغيار الزيت والإطارات والإصلاح، وغيرها من الأعباء المادية التي يتحملها أصحاب السرافيس ووسائط النقل العامة، بحسب زعمه.

وأثار القرار ضجة كبيرة بين الموالين، حيث علق أحدهم "اي اي ارفعوا ارفعوا كل شي ونحنا مننزل مننزل لننقبر من الفقر والجوع بباطن الأرض وأرواحنا عاد بتطلع وبترتاح منكن. وساعتها مابتلاقوا حدا تحكموه. انشألله".

وعلق آخر: "بس كترة الجباية خربة الولاية والحبل على الجرار".

الجدير ذكره أن حكومة الأسد أصدرت، أمس الثلاثاء، قرارًا برفع أسعار المحروقات ليصبح سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري الحر 650 ليرة سورية، ولتر البنزين "الأوكتان 95" 1050 ليرة سورية.