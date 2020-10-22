جريمة مروعة.. مقتل طفل سوري طعنًا بالسكين في تركيا

تعرض طفل سوري، صباح اليوم الأربعاء، لعملية طعن بأداة حادة من قبل أشخاص مجهولين في ولاية قونيا التركية، مما أدى إلى مقتله.

وقالت مصادر إعلامية تركية إن الطفل السوري "وائل منصور" البالغ من 14 عامًا قتل على يد مجهولين إثر تعرضه للطعن في منطقة "سلجوقلو" في بولاية قونيا.

ونقلت المصادر عن شقيق الطفل المقتول بأن مجموعة من الشبان تعرضوا له ولأخيه عندما كانا في طريقهما إلى مكان عملهما، وقاموا بالاعتداء عليهما بأدوات حادة مما تسبب في إصابته بجروح ومقتل شقيقه.

وأوضح شقيق الضحية بأن المعتدين الذين لم تحدد جنسيتهم بعدما اعتدوا لفظيًا عليه وعلى أخيه "وائل" حاولا الفرار نحو الأزقة إلا أن أحد المعتدين لحق بالطفل "وائل" وطعنه في صدره، ليفارق الحياة وهو في طريقه إلى المشفى.

ولفتت المصادر إلى أن الشرطة التركية بدأت في مراجعة الكاميرات الموجودة بالمنطقة التي وقعت فيها عملية القتل لتحديد هوية الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء.