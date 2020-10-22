نظام الأسد يطالب أهالي البوكمال بأمر مثير للسخرية

طالب نظام الأسد أهالي مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، بسداد فواتير الكهرباء المترتبة عليهم في سنوات الثورة السورية.

وبحسب شبكة "عين الفرات" فقد طالبت شركة الكهرباء التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء، عبر مكبرات المساجد، أهالي مدينة البوكمال بسداد فواتير الكهرباء عن 10 سنوات.

وأكدت الشبكة بأن شركة الكهرباء توعدت أهالي المدينة بأن من يتخلف عن السداد سيتحمل مسؤوليته وسيتم محاسبته.

وذكرت الشبكة بأن أهالي مدينة البوكمال كانوا محرومين من الكهرباء طوال سنوات الثورة وذلك لأن ميليشيات النظام قامت بقصف المحطات الكهربائية.

وأشارت الشبكة إلى أن نظام الأسد يريد أخذ رسوم فواتير الكهرباء من أهالي مدينة البوكمال والكهرباء لم تكن موجودة بالأساس.

يذكر أن نظام الأسد يمر بأزمة اقتصادية خانقة شلت أركانه، هذا الأمر جعله يتخذ عدة إجراءات تعسفية ضد الأهالي، وحتى أنصاره ومؤيديه للتخفيف من وطأة هذه الأزمة.