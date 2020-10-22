ارتفاع سعر المازوت يتسبب في كارثة للقطاع الصناعي بـ"مناطق الأسد"

نبَّه مدير غرفة صناعة "نظام الأسد"، فارس الشهابي، من توقف عدة مصانع بسبب ارتفاع أسعار المازوت الصناعي.

وذكر "الشهابي" أن ارتفاع سعر المازوت الصناعي من قرابة 300 ليرة إلى 650 ليرة سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع الصناعي.

وأكد "الشهابي" أن ارتفاع سعر المازوت الصناعي سيؤدي إلى رفع تكلفة الانتاج والشحن وبالتالي رفع الأسعار في الأسواق وتوقف عدة مصانع خاصة وأنها تعاني من ركود وانقطاع مستمر للكهرباء.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن رفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة سورية.

يذكر أن أمين سر غرفة صناعة حلب الموالية للأسد "رأفت شماع" أكد بأن أزمة المحروقات أثرت على القطاعي الصناعي في مناطق النظام وخاصة في حلب.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية، حيث يعاني الأهالي هناك من أزمة خبز ومحروقات خانقة.