مدام فاتن.. "موظفة" سورية تشعل غضب الموالين للأسد في دمشق

أشعلت موظفة لدى مؤسسات نظام الأسد الاستهلاكية مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تصرخ بأعلى صوتها بوجه المدنيين وتمتنع عن إعطائهم حقوقهم.

وتداولت المواقع الموالية للنظام المقطع الذي ظهرت فيه "فاتن" وهي توبخ مدنيًا أغلق موظف الدائرة الباب في وجهه حينما وصل الدور إليه أمام المؤسسة، وسأل الرجل الموظف في الداخل عن سبب إغلاق الباب في وقت الدوام، وحدثت بينهما مشادة كلامية.

وهو ما دفع الموظفة "فاتن" -التي تعمل في نفس المؤسسة- إلى توجيه كلامٍ قاس للرجل في الخارج وقامت بطرده بعبارة عامية سورية "يالله من هون يالله من هون".

وتابعت الموظفة بالقول: "يا الله من هون بدنا نوكل وما رح نعطيك شي وروح قول أنو المدام فاتن سكرت الباب وما مشتني".

ولاقى المقطع استياءً كبيرًا من قبل الموالين الذين انهالوا بالشتائم عبر وسائل التواصل محملين حكومة النظام مسؤولية إذلال الشعب على أبواب الدوائر الحكومية، حيث علق أحدهم بالقول: "المدام فاتن نموذج لكتير موظفين دولة....واللي متلها متايل ولا حسيب ولا رقيب ....والمواطن عم يعط من وجوعو يا مدام فاتن ...واللي انتي بل اساس توظفتي لخدمتو ...وتسير امرو مو لحتى تقوليلو ماعم نشتغل عندو وروح اشتكي ....تفي عليك وعلى امثالك ...واللك الله ايه المواطن السوريالمعتر ...".

وعلق آخر: "بدها تاكل وهي بالدوام الرسمي بدهم يذلوا العالم مشان هالكيلو رز وسكر ،فوق مو واقف من الصبح على عصب رجليه مشان يوفر على حالو يجيب فيها شيء كيلو خضرة لولادو ولما يجي دورو تجي هالنفسية تتمقطع فيه".

وكتب آخر: "مع اني مابعرف هالمخلوقة ولا بعمري شفتا بس ياريت نخف عليها شوي لانها الحلقة الاضعف وياريت نوجه سهامنا للي اكبر منها وعاطيها حرية التصرف".

الجدير بالذكر أن الوظائف في الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد تحتاج لعضوية في حزب البعث وواسطات، ورشاوي لمن لا يملك الواسطة، وهو أمر اعتاد عليه السوريون منذ فترة ما قبل الثورة.

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