باحث أمريكي يكشف الهدف الحقيقي من إرسال "ترامب" وفد "البيت الأبيض" إلى دمشق

كشف الباحث في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، تشارلز ليستر، عن الهدف الحقيقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إرسال وفد رفيع المستوى إلى دمشق.
قال "ليستر": إن "(ترامب) أراد من إرسال هذا الوفد رفيع المستوى إلى دمشق، تحقيق نصر آخر قبل الانتخابات المقررة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم وذلك بالإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا".
وأضاف: أن زيارة الوفد الأمريكي برئاسة المدير الأعلى لمكافحة الإرهاب، كاش باتيل، والمبعوث الرئاسي الخاص لـ"ترامب" لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، هو أعلى وفد أمريكي رفيع المستوى زار نظام بشار الأسد خلال عقد من الزمن.
وأشار "ليستر" إلى أن هذا الوفد الأمريكي التقى بـ"علي مملوك" داهية مخابرات نظام الأسد سيء السمعة، معتبرًا أن هذا اللقاء تناول ملفات وقضايا أكبر من ملف المختطفين لدى النظام السوري.
ورجح "ليستر" أن "ترامب" يطمح بعد سحب قواته من أفغانستان إلى سحبها بالكامل من سوريا، وذلك بهدف خدمة حملته الانتخابية، متذرعًا بتحرير المختطفين الأمريكيين، لافتًا إلى أن قدوم الوفد الأمريكي إلى دمشق يدل على مدى ضعف ويأس إدارة ترامب التي تجرأ عليها الأسد.
كما نوه الباحث الأمريكي إلى وجود تدخل روسي أثر على المفاوضات التي جرت بين وفد "ترامب" ونظام الأسد في العاصمة السورية دمشق.
يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت ،يوم الأحد، الماضي عن وصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى دمشق لمفاوضة الأسد على مختطفين أمريكيين يعتقد بأنهم محتجزين لدى النظام السوري.
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