واشنطن توجه رسالة حاسمة إلى بشار الأسد

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء ،رسالة حاسمة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال بومبيو في إيجاز صحفي، الأربعاء، إن إدارة ترامب ستواصل العمل على الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في سوريا.

وأضاف: "مطلبنا أن يُفرج السوريون عن السيد تايس وأن يخبروننا ما لديهم عنه، وقد اختاروا عدم القيام بذلك حتى الآن".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلًا: "مثلما قال الرئيس بوضوح نحن لا ندفع لإعادة محتجزينا"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تقوم بكل ما يتطلبه الأمر لإعادة المحتجزين.

ورفض بومبيو كشف تفاصيل حول المفاوضات التي جمعت مسؤولين رفيعين من إدارة ترامب مع نظام الأسد في دمشق وقال "عندما نعمل على قضايا تتعلق بمعتقل فنحن نصب تركيزنا على هذا الأمر".

ولفت بومبيو إلى أن واشنطن تتوقع من كل دولة الإفراج عن المعتقلين الأمريكيين لديها بما في ذلك سوريا وإيران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد كشفت قبل أيام عن إجراء مسؤول رفيع في البيت الأبيض زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، خلال العام الجاري، للتباحث حول تحرير رهينتين لدى النظام.

وذكرت الصحيفة، أن الزيارة تمت في آب/ أغسطس الماضي، وقام بها المبعوث الخاص بشأن المختطفين، روجر كارستينس، ومساعد الرئيس الأمريكي لمكافحة الإرهاب، كاش باتل.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون، أن تؤدي الصفقة مع النظام السوري إلى إطلاق سراح "أوستن تايس"، صحفي مستقل وضابط سابق في مشاة البحرية، اختفى في أثناء تغطيته في سوريا عام 2012، و"مجد كمالماز"، معالج سوري أمريكي، اختفى في عام 2017 بسوريا، وفقًا للصحيفة الأمريكية.