بعد زيارة وفد أمريكي إلى دمشق.. "بومبيو" يتحدث عن مستقبل السياسة الأمريكية في سوريا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الأربعاء، أن أمريكا لن تغير سياستها في سوريا من أجل إطلاق سراح الرهينتين لدى "نظام الأسد".

وقال "بومبيو" -بحسب قناة "الحرة" الأمريكية-: "سنواصل العمل من أجل عودة ليس أوستن فقط، ولكن من أجل عودة كل أميركي محتجز، لن نغير السياسة الأميركية للقيام بذلك".

وأضاف: "وكما قال الرئيس (ترامب) بوضوح نحن لا ندفع مقابل إعادة الرهائن، نحن نعمل على إثبات أنهم بحاجة إلى إعادة هؤلاء الأشخاص وهذا هو ما نتوقعه من كل بلد ليس فقط سوريا ولكن كل الأميركيين المحتجزين في إيران، في كل مكان نجدهم، نعمل بجد، وحققنا نجاحًا هائلًا".

يشار إلى أن عدة مصادر إعلامية غربية أكدت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعمل على تحرير أمريكيين مختطفين لدى نظام الأسد من أجل استثمار ذلك في حملته للانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر / تشرين الثاني.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في وقت سابق عن وصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى دمشق يوم الأحد الماضي وتفاوض مع "علي مملوك" نائب "بشار الأسد" في الشؤون الأمنية، من أجل إطلاق أمريكيين مختطفين لدى نظام الأسد.