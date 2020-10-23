جريمة مروعة تهز اللاذقية .. أب يقتل ابنته لشكه في سلوكها

أقدم رجل سوري من ريف اللاذقية على قتل ابنته بعد أن شك في سلوكها وعلم بنيتها الهروب مع عشيقها.

وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الأسد بأن معلومات وردت بدخول فتاة متوفية إلى أحد المشافي بعد إسعافها من قبل والدها بعد ان ادعى أنه عثر عليها مرمية أمام منزل في قرية (صنوبر جبلة) بريف جبلة في محافظة اللاذقية، إلا أن الأمن الجنائي شك في رواية الأب.

وجرى التحقيق مع الأب بعد أن دارت الشبهات حوله؛ واعترف أنه قتل ابنته "سيدرة" عن طريق خنقها بدعوى نيتها الهروب مع عشيقها.

وشهد الساحل السوري جرائم قتل مروعة كان أكثرها عنفاً تلك التي وقعت في طرطوس أواخر الشهر الماضي، حيث أقدم رجل على قتل بناته الثلاث، شيماء وخزامة وشادن، وطعن زوجته، ثم قام بالانتحار، لكن زوجته نجت من الموت وتم إسعافها إلى المستشفى.

هذا وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعًا ملحوظًا بمعدلات الجرائم والانتحار، وخصوصًا تلك التي تتعلق بالأوضاع المعيشية، وجرائم الشرف نتيجة تشجيع النظام على نشر الرذيلة والانحطاط الأخلاقي.