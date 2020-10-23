بالفيديو.. تفاصيل مصرع "مفتي دمشق" عدنان أفيوني في انفجار

لقي مفتي دمشق وريفها التابع للنظام السوري، الشيخ محمد عدنان أفيوني، مساء اليوم الخميس، مصرعه جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" التابعة للنظام، بأن الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها قتل إثر إصابته بتفجير العبوة الناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة.

ولم توضح الوكالة مزيدًا من التفاصيل بشأن الانفجار الذي استهدف سيارة "أفيوني"، إلا أنها وصفته بالعمل الإرهابي.

وتولى الشيخ محمد عدنان الأفيوني المولد عام 1954، في العاصمة السورية، منصب مفتي دمشق وريفها عام 2013، في خضم الانتفاضة الشعبية.