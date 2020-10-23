لقي مفتي دمشق وريفها التابع للنظام السوري، الشيخ محمد عدنان أفيوني، مساء اليوم الخميس، مصرعه جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" التابعة للنظام، بأن الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها قتل إثر إصابته بتفجير العبوة الناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة.
ولم توضح الوكالة مزيدًا من التفاصيل بشأن الانفجار الذي استهدف سيارة "أفيوني"، إلا أنها وصفته بالعمل الإرهابي.
وتولى الشيخ محمد عدنان الأفيوني المولد عام 1954، في العاصمة السورية، منصب مفتي دمشق وريفها عام 2013، في خضم الانتفاضة الشعبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. تفاصيل مصرع "مفتي دمشق" عدنان أفيوني في انفجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.