أول لقاء يجمع السفير العماني تركي البوسعيدي مع بشار الأسد

اجتمع سفير سلطنة عمان في دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي، اليوم الخميس، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتسلم بشار الأسد، في قصر الرئاسة بدمشق رسميًا أول اعتماد سفير سلطنة عمان تركي البوسعيدي، المعين حديثًا من مسقط.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في النظام السوري، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.
وكانت سلطنة عمان عينت سفيرًا جديد لها لدى "نظام الأسد"، فيما كان "المعلم" تسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا وفوق العادة لسلطنة عمان.
وتُعد سلطنة عمان بهذ الخطوة أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى دمشق منذ عام 2011؛ إذ كانت كل من الإمارات والبحرين قد أعادت فتح السفارتين في عام 2018 لدى النظام السوري في دمشق.
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