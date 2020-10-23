"بوتين" يكشف معلوماته للعلن بشأن إعادة إحياء "أردوغان" للإمبراطورية العثمانية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن معلوماته للعلن بشأن طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية.

وأكد "بوتين" خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أنه ليس على علم بوجود أي طموح لدى "أردوغان" لتوسيع النفوذ التركي لحدود الإمبراطورية العثمانية السابقة.

وأردف الرئيس الروسي، بقوله: "لست على علم بخطط الرئيس (أردوغان) وموقفه من الإرث العثماني، وبهذا الشأن يجب توجيه السؤال إليه بالذات".

وأشار "بوتين" إلى أن روسيا لا تخشى ظهور أي خلافات بينها وبين تركيا، مضيفًا: "نحن لسنا في موقف يدعونا للخوف من أي شيء".

وتروج السعودية والإمارات أن "أردوغان" يسعى لإعادة الدولة العثمانية عن طريق إحياء نفوذها بالمنطقة، عن طريق التواجد العسكري في سوريا وليبيا وقطر والصومال.