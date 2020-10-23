كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن معلوماته للعلن بشأن طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية.
وأكد "بوتين" خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، أنه ليس على علم بوجود أي طموح لدى "أردوغان" لتوسيع النفوذ التركي لحدود الإمبراطورية العثمانية السابقة.
وأردف الرئيس الروسي، بقوله: "لست على علم بخطط الرئيس (أردوغان) وموقفه من الإرث العثماني، وبهذا الشأن يجب توجيه السؤال إليه بالذات".
وأشار "بوتين" إلى أن روسيا لا تخشى ظهور أي خلافات بينها وبين تركيا، مضيفًا: "نحن لسنا في موقف يدعونا للخوف من أي شيء".
وتروج السعودية والإمارات أن "أردوغان" يسعى لإعادة الدولة العثمانية عن طريق إحياء نفوذها بالمنطقة، عن طريق التواجد العسكري في سوريا وليبيا وقطر والصومال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "بوتين" يكشف معلوماته للعلن بشأن إعادة إحياء "أردوغان" للإمبراطورية العثمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.