اتفاق جديد بين المفوضية الأوربية وإيطاليا يحسم مصير آلاف اللاجئين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي التوصل لاتفاق بشأن المهاجرين واللاجئين.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي على أن "أوروبا بحاجة إلى نظام لإدارة الهجرة، يكون عادلًا ومرنًا و يمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى كونه يحقق توازنًا صحيحًا بين تقاسم المسؤولية والتضامن، وحماية القيم الأوروبية والحقوق الأساسية بشكل كامل، بما في ذلك الحق في اللجوء''.

واتفق الجانبان على العمل معًا للوصول إلى هذه الآلية وفقًا لمقترحات اللجنة الخاصة بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء، مؤكدين على ضرورة الاتفاق على نهج أوروبي مستدام للبحث والإنقاذ في البحر.

وشددت فان دير لين وكونتي، على "أهمية المشاركة مع البلدان الشريكة لاسيما في إفريقيا ، لمعالجة التنقل وجميع جوانب الهجرة".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت الشهر الماضي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، على نيتها وضع "آلية تضامن جديدة قوية" لتحل محل "لائحة دبلن" التي تلزم طالبي اللجوء بتقديم ملفاتهم في أول دولة أوروبية يدخلون إليها.

وقالت "دير لاين": "يمكنني أن أعلن أننا سنلغي لائحة دبلن ونستبدلها بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة" وذلك في محاولة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي.

و"اتفاقية دبلن" المعمول بها حاليًّا داخل الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية قانونية بين دول الاتحاد، وهي تحدد البلد المسؤول عن فحص طلب اللجوء، والذي يكون عادة البلد الأوروبي الأول الذي وصل إليه طالب اللجوء.