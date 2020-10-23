مرة جديدة.. قصف يضرب مواقع إيرانية في القنيطرة بسوريا

دوت الخليج :- مرة جديدة، وجهت إسرائيل ضرباتها إلى مقار في سوريا، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء-الأربعاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري.

وفي حين أفادت سانا بأنّ الصاروخ استهدف "مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات"، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارة استهدفت مقرا للميليشيات الإيرانية في القنيطرة، جنوب البلاد.

كما أضاف: "دوّى انفجار عنيف سمع في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف يرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مقراً للميليشيات الإيرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

أول ضربة منذ منتصف سبتمبر

يذكر أن هذا الاستهداف يعتبر الأول منذ منتصف الشهر الماضي، إذ نفذت آخر ضربة إسرائيلية للميليشيات الإيرانية في 14 سبتمبر، حين قصفت طائرات يرجح أنها إسرائيلية، بحسب المرصد مواقع للميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة "الثلاثات" جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 10 عناصر من جنسيات غير سورية ، وفق "العربية" .

وفي يوليو الماضي، استهدفت طائرات هليكوبتر إسرائيلية 3 مواقع في القنيطرة جنوب غربي سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وأكد المرصد حينها أن انفجارات عنيفة دوت نتيجة قصف من مروحيات إسرائيلية استهدفت أحد المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران قرب بلدة حضر بريف القنيطرة، ما تسبب باشتعال النيران في الموقع.

يشار إلى أن إسرائيل كثّفت خلال الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ تلك الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

ولعل من ضمن التأكيد الإسرائيلي على هذا الهدف، ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر من مرة وآخرها في 29 سبتمبر الماضي إذ أكد أن بلاده "لا تستبعد توجيه ضربة استباقية إلى إيران لمنع تموضعها قرب الحدود الشمالية للبلاد"، في إشارة إلى سوريا، خصوصا قرب مرتفعات الجولان المحتلة، أو ربما الجنوب اللبناني.

وكان تقرير استخباراتي إسرائيلي نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأميركية منتصف الشهر الماضي(سبتمبر) كشف أن عدد الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قوات إيران وميليشياتها في سوريا بلغت 200، كان لحزب الله وعناصره نصيب الأسد منها.