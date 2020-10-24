نظام الأسد يصدم جنود جيشه بتصريحات جديدة

أصيب الكثير من جنود الأسد بصدمة وخيبة أمل، بعد تصريحات لمسؤول في مديرية التجنيد التابعة لقوات النظام عن الخدمة في الجيش.

وأكد العقيد بمديرية التجنيد في جيش الأسد "علي بلال" لإذاعة "شام إف إم" الموالية، عدم وجود قرار تسريح جديد، موضحًا أن حالة من الإحباط أصابت الجنود بعد تلك الشائعات.

وأوضح الضابط لدى النظام أنه لو صدرت مثل هذه القرارات لانتشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع.

وتداولت مواقع موالية خلال اليومين الماضيين أخبارًا تفيد بصدور قرار تسريح جديد يشمل جنود الأسد الاحتياطيين ومن هم في الخدمة الإلزامية.

ويعاني معظم جنود الأسد من عدم معرفة المدة الخاصة بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، حيث أن بعضهم لم يتم تسريحه منذ اندلاع الثورة السورية نتيجة نقص العنصر البشري لدى النظام، وهو ما جعل بعض العسكريين يطلقون وسومًا على مواقع التواصل تحت عنوان "بدنا نتسرح".