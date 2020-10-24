جريمة جديدة في لبنان.. مقتل شاب سوري بطريقة وحشية

أقدم مجهولون في لبنان على ارتكاب جريمة وحشية بحق شاب سوري، بعد تكبيله وتعذيبه وقتله ثم ورميه في إحدى برك المياه بمنطقة بعلبك اللبنانية، أمس الخميس.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الدفاع المدني اللبناني انتشل جثة شاب سوري يدعى "أحمد خلف"، يبلغ من العمر 35 عامًا، من بركة مياه.

وأضافت الوكالة أنه تم العثور على جثة الشاب في بركة زراعية بسهل "بوداي"، مكبل اليدين، عليه آثار ضرب وكدمات في منطقة الرأس.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية بمدينة بعلبك فتحت تحقيقًا في الحادثة لكشف ملابساتها، لكنها لم تتوصل لأي نتيجة بعد.

وجاءت الحادثة في وقت متقارب مع جريمة أخرى وقعت في حي السلم بضاحية بيروت الجنوبية التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله، حيث قام شبان لبنانيون بقتل فتىً سوري يبلغ من العمر ستة عشر عامًا بطريقة الخنق.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من مضايقات كثيرة من قِبل عدة أطراف محسوبة على التيار الموالي لنظام الأسد، وعلى رأسهم أنصار "حزب الله" في بيروت وبقية المناطق ذات الأغلبية الشيعية.