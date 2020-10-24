الدفاع التركية: جيشنا متأهب للمواجهة شمال سوريا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن جيش بلاده متأهب لمواجهة أي خيار في مناطق شمال سوريا، في ظل وجود تهديدات هناك.

وأضاف الوزير التركي خلال كلمةٍ ألقاها في العاصمة التركية أنقرة، أمس الخميس، أنه يجب على قوات بلاده أن تبقى مستعدة لأي طارئ يحصل في مناطق الشمال السوري.

وشدد "آكار" على أن الجيش التركي استطاع إفشال محاولة تأسيس ممر إرهابي في شمال سوريا من خلال عملياته العسكرية، موضحًا أن تلك المحاولات لم تنتهِ بعد.

وأشار المسؤول التركي إلى أن ما لا يقل عن 411 ألف سوري عادوا إلى منازلهم في محافظة إدلب بعد إرساء الاستقرار، وتعهدَ بمواصلة مطاردة التنظيمات "الإرهابية" داخل تركيا وخارجها، في إشارة إلى الأحزاب الكردية الانفصالية شمال شرقي سوريا.

وتأتي التصريحات التركية بعد سحب أنقرة نقطة مورك شمال حماة وتركيزها في الأطراف الجنوبية لجبل الزاوية، كما استقدمت خلال الفترة الماضية تعزيزات كبيرة لمحاور التماس مع قوات الأسد جنوبي إدلب.

وكان الجيش التركي أنشأ قبل أيام قاعدة عسكرية على تلة قوقفين الاستراتيجية جنوب غرب جبل الزاوية؛ والمطلة على معظم سهل الغاب وسفح جبال اللاذقية الغربي، وجبل شحشبو.