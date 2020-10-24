شهدت محافظة درعا، خروج عدة مظاهرات مناوئة لنظام الأسد، ورافضة للتواجد الإيراني في الجنوب السوري، وللتنديد بسياسة أفرع النظام الأمنية؛ تحت اسم "جمعة يلي بيغدر شعبه خاين".
وقالت "شبكة أخبار درعا وريفها": "إن العشرات من أهالي درعا البلد نظموا مظاهرةً في ساحة المسجد العمري طالبت بإسقاط نظام الأسد وبالإفراج الفوري عن المعتقلين".
وأضافت الشبكة أن أهالي مدينة طفس نظموا مظاهرةً أخرى خرج فيها العشرات، وطالبوا بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين، وعبّروا خلالها عن رفضهم لسياسة الأفرع الأمنية.
وخرجت مظاهرة مماثلة في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، نددت بسياسة الأفرع الأمنية، وطالبت بإسقاط نظام الأسد، وهتفت شعارات رافضة للتواجد الإيراني جنوبي سوريا.
كما أفاد "تجمع أحرار حوران" بخروج العشرات في بلدة معربة شرقي درعا بمظاهرة شعبية، طالبت بإسقاط النظام وإخراج المعتقلين والتنديد بسياسة الأفرع الأمنية.
وشهدت المحافظة مؤخرًا موجة اغتيالات استهدفت عددًا من قادة الجيش الحر سابقًا، على رأسهم القيادي "أدهم الكراد"، حيث اتهم ناشطون محليون قوات النظام وأفرعها الأمنية بالوقوف وراء الحادثة.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم خضوع محافظة درعا لسيطرة قوات الأسد بعد إجراء المصالحة بضمانة روسية؛ إلا أن المنطقة لا تزال رافضة لتواجد النظام والميليشيات الإيرانية، إذ إنها شهدت حملة تصفيات كبيرة لقادة وعناصر من النظام، بالإضافة لعدد من عناصر المصالحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرات مناوئة لنظام الأسد وإيران في درعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.