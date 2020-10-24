مظاهرات مناوئة لنظام الأسد وإيران في درعا

شهدت محافظة درعا، خروج عدة مظاهرات مناوئة لنظام الأسد، ورافضة للتواجد الإيراني في الجنوب السوري، وللتنديد بسياسة أفرع النظام الأمنية؛ تحت اسم "جمعة يلي بيغدر شعبه خاين".

وقالت "شبكة أخبار درعا وريفها": "إن العشرات من أهالي درعا البلد نظموا مظاهرةً في ساحة المسجد العمري طالبت بإسقاط نظام الأسد وبالإفراج الفوري عن المعتقلين".

وأضافت الشبكة أن أهالي مدينة طفس نظموا مظاهرةً أخرى خرج فيها العشرات، وطالبوا بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين، وعبّروا خلالها عن رفضهم لسياسة الأفرع الأمنية.

وخرجت مظاهرة مماثلة في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، نددت بسياسة الأفرع الأمنية، وطالبت بإسقاط نظام الأسد، وهتفت شعارات رافضة للتواجد الإيراني جنوبي سوريا.

كما أفاد "تجمع أحرار حوران" بخروج العشرات في بلدة معربة شرقي درعا بمظاهرة شعبية، طالبت بإسقاط النظام وإخراج المعتقلين والتنديد بسياسة الأفرع الأمنية.

وشهدت المحافظة مؤخرًا موجة اغتيالات استهدفت عددًا من قادة الجيش الحر سابقًا، على رأسهم القيادي "أدهم الكراد"، حيث اتهم ناشطون محليون قوات النظام وأفرعها الأمنية بالوقوف وراء الحادثة.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم خضوع محافظة درعا لسيطرة قوات الأسد بعد إجراء المصالحة بضمانة روسية؛ إلا أن المنطقة لا تزال رافضة لتواجد النظام والميليشيات الإيرانية، إذ إنها شهدت حملة تصفيات كبيرة لقادة وعناصر من النظام، بالإضافة لعدد من عناصر المصالحات.