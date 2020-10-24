استدرجها بحيلة شيطانية إلى غرفة نومه.. حادثة اغتصاب تهز دمشق

أقدم شاب من منطقة دف الشوك بالعاصمة دمشق، على اغتصاب شابة استدرجها إلى غرفة نومه بعد دعوتها لحفل عيد ميلاد.

وقال موقع "صاحبة الجلالة" المحلي: "إن صديقة الشابة المغتصبة دعتها لحضور حفل عيد ميلادها في منزلها بمنطقة دف الشوك، عند الساعة السادسة مساءً، والذي كان يحضره شقيقها، وحينما وصلت الفتاة للمنزل بدأ شقيق صديقتها بملاطفتها والتقرب إليها".

وتابع أن الشاب أخبر الفتاة برغبته بالحديث معها على انفراد، فاستدرجها إلى غرفته، وأقفل الباب دون أن تشعر، ثم قدم لها كأسًا من العصير ووضع ضمنه حبوب منومة، وبدأ يسرد لها قصصًا غرامية وأنه يود خطبتها حتى غطت بنوم عميق، فقام باغتصابها ثم غادر المنزل دون أن ينتبه إليه أحد.

وأضاف أن شقيقة الشاب المعتدي دخلت إلى غرفته بعد انتهاء الحفلة لتتفاجأ بصديقتها على سرير النوم الخاص بشقيقها، وثيابها ممزقة.

وأوضح الموقع أن عائلة الشابة قدموا ادعاء ضد الشاب لدى أجهزة أمن النظام وتم القبض عليه واعترف بقيامه بالاغتصاب والتخطيط المسبق له دون علم أخته.

الجدير ذكره أن مناطق سيطرة نظام الأسد باتت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الاغتصاب والتي تفضي في كثير منها إلى القتل، وذلك نتيجة انتشار الانحلال الأخلاقي في المجتمع بتشجيع من سلطات النظام، التي تعمدت خلال السنوات الأخيرة نشر المقاطع الجريئة والتي تشجع على الخيانة الزوجية والخروج على عادات المجتمع في المسلسلات السورية.