تركيا تطلق سراح العميد السوري المنشق أحمد رحال

أطلقت السلطات التركية اليوم الجمعة العميد المنشق عن نظام الأسد "أحمد رحال" وذلك بعد اعتقاله نحو ثلاثة أشهر.

وأكد حساب أحمد رحال على تويتر خبر الإفراج عنه وقال "الحمد لله تم الافراج عن العميد أحمد رحال بعد اعتقال لمدة شهرين ونصف تقريبا".

وكانت تركيا اعتقلت العميد رحال في أغسطس/ آب الماضي على خلفية دعوى قضائية بالقذف والشتم والتحريض على العنف ، قدمها أحد قادة الجيش الوطني السوري الذي يحمل الجنسية التركية .

وأرجع ناشطون سبب اعتقال "رحال" لانتقاده المستمر لبعض سلوكيات قادة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وتحديدا قائد فصيل "سليمان شاه" المدعو "أبو عمشة"، الذي سبق له وأن توعد بمقاضاة رحال أمام القضاء التركي.

وكان العميد المنشق في مقابلة على قناة تلفزيونية وجّه عدة انتقادات لـ أبو عمشة"، حيث قال إن قياديا عسكريا في مدينة عفرين، يمتلك سيارة ثمنها ملايين الدولارات وتحول من بائع بندورة في دير الزور إلى مالك لملايين الدولارات.

ويعتبر العميد الركن "أحمد رحال" من أوائل الضباط المنشقين عن نظام الأسد، عمل في القوات البحرية ومدرس في الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية.

وانشق "رحال" عن نظام الأسد في شهر تشرين الأول/أكتوبرمن سنة 2012، وانخرط في العمل العسكري عند انشقاقه، كما عمل محللا عسكريا دائم الحضور على القنوات الإعلامية العربية والدولية.