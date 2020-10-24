"تحرير الشام" توضح حقيقة استهداف طيران التحالف الدولي لعدد من قاداتها في إدلب

أوضح مسؤول التواصل في مكتب العلاقات الإعلامية بـ "هيئة تحرير الشام" "تقي الدين عمر"، اليوم الجمعة، حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول استهداف التحالف الدولي ليلة أمس لتجمع تابع للهيئة في ريف إدلب.



وقال "عمر" في بيان له: "استهدف مساء أمس طيران مسيّر تابع للتحالف الدولي تجمعًا في محيط مدينة سلقين غرب إدلب، يضم عددًا من الأهالي إلى جانب وجهاء وأعيان المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء عدد منهم وجرح آخرين".



وأضاف: "بالمقابل من هذا تناقلت وكالات إخبارية أن الاستهداف كان لاجتماع قيادات في هيئة تحرير الشام، دون أدنى تثبت أو تحري".



وأكد "عمر" بأن هذا التداول غير صحيح وليس دقيقًا ويفتقد للمصداقية التي هي معيار العمل الصحفي، مشيرًا إلى أنه لم يكن بالمكان المستهدف أحدًا من الهيئة.



وفي الختام شدد "عمر" على أن هذه الأخبار منفية، داعيًا الوكالات وعموم الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل المسارعة في نقل الخبر.

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