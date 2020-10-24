بعد ارتفاع إصابات كورونا.. إغلاق مؤقت لمعبر "جرابلس" الحدودي مع تركيا

أصدرت إدارة معبر جرابلس الحدودي مع تركيا، اليوم الجمعة، بيانًا أعلنت فيه عن إغلاقها المعبر بشكل مؤقت بسبب ازدياد نسبة الإصابات بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر.

وقالت إدارة المعبر في بيانها، إنه سيتم إغلاق المعبر بشكل مؤقت أمام السوريين الراغبين بالدخول إلى الأراضي التركية، اعتبارًا من يوم غد السبت وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة بأن إغلاق المعبر لن يؤثر على الزوار الذين تنتهي إجازتهم بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، ولن يفقدوا حق العودة إلى تركيا بعد هذا القرار، مشيرة إلى أن هذا الإغلاق جاء ضمن الإجراءات التي تتخذها تركيا لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الشمال السوري المحرر بلغ 3761 إصابة، وهو أقل من عدد الإصابات المسجلة في مناطق النظام السوري وميليشيات "قسد".