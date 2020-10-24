أزمة وقود خانقة في مناطق الأسد مع قدوم فصل الشتاء

صرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة النظام السوري، باسل الشومري، بأن الكثير من الأسر لن تتحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة هذا الشتاء.

وذكر "الشومري" بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية، بأنه وفق كميات المازوت التي أرسلها النظام إلى المحافظة فإن الكثير من الأسر لن تتحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة حتى منصف الشتاء القادم.



وأكد "الشومري" بأن محافظة السويداء تحتاج إلى زيادة مخصصاتها من المازوت حتى يتم تغطية حاجيات كل الأسر بالمحافظة.



وقالت الصحيفة إن محافظ السويداء "همام دبيات" طالب لجنة المحروقات المركزية في حكومة النظام بزيادة مخصصات السويداء من المازوت، دون أن تذكر هل قوبل طلبه بالقبول أم لا.



وأشارت الصحيفة إلى أن أهالي محافظة السويداء متخوفون من عدم تمكنهم الحصول على مخصصاتهم من المازوت بسبب تدني نسبة التوزيع، خاصة وأن 50% من الأهالي لم يحصلوا على جزء من مخصصاتهم منذ الشتاء الماضي.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد أزمة محروقات خانقة بالتزامن مع قرب دخول فصل الشتاء وحاجة الأهالي الملحة لمازوت التدفئة.