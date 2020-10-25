"تحرير الشام" تكشف موقفها من الاقتتال الداخلي في "حركة أحرار الشام"

كشف مسؤول التواصل في مكتب العلاقات الإعلامية بـ"هيئة تحرير الشام" "تقي الدين عمر"، الجمعة، في تصريح حصلت شبكة "الدرر الشامية" على نسخة منه، عن حقيقة تدخل الهيئة في النزاع الداخلي الذي حدث مؤخرًا في "حركة أحرار الشام".



وقال "عمر": "النزاع الحاصل هو خلاف داخلي في حركة (أحرار الشام) وهذا ما أكدته وأوضحته قيادات داخل الحركة، فلا صحة لما ينقل أن (هيئة تحرير الشام) طرف في النزاع أو تؤازر فئة على أخرى".



وأضاف: "كما نستنكر هذا التنازع داخل (أحرار الشام) وندعو إخواننا إلى تجنب أسبابه والاجتماع على مصالح الثورة مع ترجيح لغة العقل والحكمة".



وأكد "عمر أن الأرتال التي جرى تسييرها إلى بعض المناطق، هي لفض النزاع وتثبت الأوضاع على ماهي عليه ولكي لا يتفاقم المشهد.



يذكر أن "حركة أحرار الشام" تشهد نزاعًا داخليًّا بين القيادة العسكرية المتمثلة في "حسن صوفان" والقيادة العامة المتمثلة في "جابر علي باشا"، وسط دعوات من عدة جهات وفعليات ثورية إلى تغليب لغة الدين والعقل وحل هذا النزاع فورًا.

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