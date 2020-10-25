اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات الأسد غرب درعا

شهد ريف درعا الغربي، فجر اليوم السبت، اشتباكات بين مسلحين مجهولين وعناصر من قوات الأسد وسط توتر في المنطقة.

وقال موقع "تجمع أحرار حوران" إن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة دارت بين مجهولين وقوات الأسد في الحي الجنوبي لمدينة نوى غربي درعا.

وكان مسلحون هاجموا نقطة تفتيش عسكرية على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية وكحيل بريف درعا الشرقي قبل أيام وتمكنوا من أسر عنصرين من قوات الأسد وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وتشهد محافظة درعا ومناطق الجنوب السوري التي أُخضعت للمصالحات فوضى أمنية عارمة، نتيجة كثرة الاغتيالات بحق عناصر النظام والمصالحات المنضوين ضمن تشكيلات الفيلق الخامس المدعوم روسيًّا.