نصرة للنبي محمد.. معابر المناطق المحررة تمنع دخول المنتجات الفرنسية إلى شمال سوريا

أعلنت إدارتا معبر "باب الهوى" و"تل أبيض" على الحدود مع تركيا، اليوم السبت، منعها دخول البضائع الفرنسية إلى الداخل السوري، ردًّا على إساءة الرئيس إيمانويل ماكرون، للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وقالت إدارة معبر "تل أبيض" في بيان لها: "وبناء على توجيهات الحكومة السورية المؤقتة وإدارة المعبر يمنع دخول البضائع الفرنسية عبر معبر تل أبيض".
ونشرت إدارة المعبر هذا البيان تحت وسم #مقاطعة_البضائع_الفرنسية الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين المسلمين حول العالم.
ومن جانبه، قالت إدارة معبر باب الهوى في بيان منفصل: "يمنع استيراد كافة المنتجات الفرنسية إلى المناطق المحررة عبر معبر باب الهوى، اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر".
يشار إلى أن عدة جهات عربية وإسلامية رسمية عبرت عن غضبها واستنكارها للاعتداءات المتكررة من قِبل فرنسا على المسلمين والدين الإسلامي.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن بلاده لن تتراجع عن دعم الصحف والمجلات التي تنشر الصور المسيئة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
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