لأول مرة.. انشقاقات في ميليشيا "قسد" باتجاه المناطق المحررة بالرقة

انشق عدد من عناصر ميليشيات "قسد"، اليوم السبت، وهربوا باتجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني في ريف الرقة الشمالي.

وأوضح موقع "ستيب نيوز" نقلًا عن مصادر خاصة، بأن 7 عناصر من ميليشيات "قسد" انشقوا صباح اليوم، في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وهربوا إلى مناطق الجيش الوطني المجاورة.

وذكر الموقع بأن العناصر انشقوا بتنسيق مسبق مع الجيش الوطني، مشيرًا إلى أن العناصر المنشقين ينتمون لمجلس الطبقة العسكري، وأن حادثة الانشقاق هذه تحدث لأول مرة بالمنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات "قسد" استقدمت يوم أمس الجمعة، تعزيزات عسكرية مؤلفة من 75 عنصرًا إلى محيط منطقة عين عيسى.

يذكر أن ميليشيات "قسد" تجبر الشباب المتواجدين في مناطق سيطرتها على القتال في صفوفها، وذلك من خلال حملات التجنيد الإلزامي الذي تشنها بين الفينة والأخرى.