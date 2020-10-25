جندي روسي يقتل عنصرًا من "ميليشيات الأسد" في ريف حمص.. والكشف عن السبب

أقدم جندي من القوات الروسية على قتل عنصر من "ميليشيات الأسد"، اليوم السبت، في مطار تدمر بريف حمص الشرقي.

وبحسب موقع "الخابور" المهتم بنقل أخبار المنطقة الشرقية، فقد أطلق جندي من الشرطة العسكرية الروسية النار على عنصر من ميليشيات الأسد وأصابه في بطنه، وذلك إثر حدوث شجار بينهما.

وأوضح الموقع أن سبب الشجار هو ترك العنصر التابع لميليشيات الأسد إحدى نقاط الحراسة، فطالبه الجندي الروسي بالعودة إلى نقطته.

وقال الموقع إن العنصر المقتول يدعى "ثامر الخالدي" وهو من مدينة حماة ويخدم في مطار تدمر العسكري الذي تتخذ منه روسيا قاعدة عسكرية رئيسية في منطقة حمص.

وذكر الموقع أن "الخالدي" قتل أثناء إسعافه إلى مشفى حمص، لافتًا إلى أن المشاجرة حدثت أمام أعين ضباط وعناصر ميليشيات الأسد الذين اكتفوا بالمشاهدة فقط، ولم يكلفوا أنفسهم حتى بفص الشجار.

جدير بالذكر أن القوات الروسية والإيرانية تعامل ميليشيات الأسد باحتقار وازدراء وتتعمد في كثير من الأحيان الزجّ بهم في نقاط عسكرية صعبة على جبهات القتال لاستخدامه كطعم أو فئران تجارب.