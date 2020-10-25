"هيئة تحرير الشام" تصدر بيانًا بشأن استهداف التحالف الدولي تجمعًا مدنيًا بريف سلقين غرب إدلب

نددت "هيئة تحرير الشام"، اليوم السبت، بحادثة استهداف التحالف الدولي لتجمع مدني ضمّ عددًا من الوجهاء والمدنيين والقادة العسكريين المستقلين، مساء يوم الخميس الماضي، في قرية الجكارة بريف سلقين.

وقالت الهيئة في بيانها: "تلقينا ببالغ الألم والحزن حادثة قصف جديدة على أبناء الشام وأهلهم، مساء يوم الخميس، 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 - 10 - 2020 إثر استهداف طائرات التحالف الأمريكي لتجمع مدني في قرية جكارة القريبة من الحدود التركية غرب بلدة سلقين".

وأكدت الهيئة في بيانها بأن هذا التجمع المدني كان بسبب وليمة عشاء لمناسبة اجتماعية حضرها بعض وجهاء العشائر والقيادات العسكرية المستقلة والمدنية من عموم المجتمع المحلي في الشمال السوري.

وأضافت: "ونتج عن هذا الاستهداف استشهاد 11 شخصا وجرح آخرين، على رأسهم الإخوة القادة أبي طلحة الحديدي والشيخ حمود السحارة وأبي حفص الحلبي وأبناء عشيرة العكيدات : حسن الشاش وأبناء عمومته وأقارب المدعويين - رحمهم الله أجمعين-".

وختمت "الهيئة": "وأمام هذه الجريمة العلنية ندين ونستنكر استهداف التحالف المناطق الشمال السوري دون بينة واضحة ولا محاكم عادلة، وتبين أن ما يجري إجراء غير مسؤول يعرقل خطوات استقرار المنطقة وسلامة أهلها بل ويزيد من معاناتهم اليومية".