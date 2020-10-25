"فوربس": دولة أوروبية تسعى لمحاكمة بشار الأسد ونظامه

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن سعي هولندا الحثيث لمحاكمة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ونظامه على الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين في سوريا، بشكل رسمي.

وذكرت المجلة أن وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أعلن الشهر الماضي أن بلاده تسعى لمعاقبة "الأسد" بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب التي ارتكبها.

وأشارت إلى أن هولندا أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى نظام الأسد تذكره فيها بالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتدعوه لمناقشة الانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين في سوريا، إلا أن "نظام الأسد" لم يرد على هذه المذكرة.

وأكدت المجلة أن لهولندا الحق في رفع قضية ضد الأسد ونظامه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك باعتبار أن هولندا وسوريا طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

يذكر أن الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها روسيا وميليشيات النظام نهاية العام الماضي على أرياف حماة وإدلب وحلب تسببت في قتل مئات المدنيين وجرح الآلاف وتهجير أكثر من 1.5 مليون مدني من مدنهم وقراهم إلى المناطق الحدودية مع تركيا.