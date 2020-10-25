الشمال السوري المحرر ينتفض نصرةً لرسول الله

خرجت مظاهرات شعبية حاشدة في مناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر ومنها مدينة إدلب ومدينة دركوش وبلدة زردنا نصرةً للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.



وندد المتظاهرون بالرسومات المسيئة للرسول الكريم التي تم نشرها من قبل السلطات الفرنسية في شوارع العاصمة باريس تحت حماية قوات الأمن والشرطة.



هذا وأصدرت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، وإدارة معبر تل أبيض شمال الرقة قرارًا يقضي بمنع دخول المنتجات الفرنسية عن طريقهما إلى الداخل السوري وذلك ردًّا على الإساءات و الاعتداءات المتكررة من قبل فرنسا على الدين الإسلامي.



وأفادت صحف غربية بأن العشرات من قوات الأمن الفرنسية اقتحمت مسجدًا في أحد ضواحي فرنسا ومن ثم قامت بالاعتداء على المسلمين داخل المسجد بالضرب والإهانة في خطوة عنصرية ضد المسلمين بالبلاد.



يشار إلى أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أعلن في وقت سابق عن تشجيعه ودعمه الكامل لمواصلة الاعتداء على الدين الإسلامي والإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بحجة حرية الرأي والتعبير.



الجدير بالذكر أن آلاف المسلمين في العديد من الدول العربية والأجنبية خرجوا في مظاهرات حاشدة تحت عنوان "إلا رسول الله" تندد بالرسومات المسيئة لرسول الإسلام.

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