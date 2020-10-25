تقرير: تركيا تجند مقاتلين سوريين جدد لإرسالهم على حدود ألد أعدائها في أوروبا

زعم تقرير نشره موقع إخباري أجنبي، أن السلطات التركية شرعت في تجنيد مقاتلين سوريين لإرسالهم على حدود ألد أعدائها في أوروبا، وذلك على وقع التوترات بالمتوسط.
وادَّعى موقع "غريك سيتي تايمز" اليوناني، اليوم السبت، أنه في ظل تنامي التوترات بين أنقرة وأثينا بدأت تركيا في مخطط إرسال مقاتلين سوريين إلى حدود اليونان.
واستند الموقع الإخباري اليوناني في معلوماته إلى الصحفي الأرمني - السوري براهام كاسباريان، الذي ادعى أنه يمتلك محادثات مسربة لمقاتلين سوريين في إدلب حول المخطط.
وأشار "غريك سيتي تايمز" إلى أن الدفعة الجديدة من المقاتلين السوريين الذين تجهزهم السلطات التركية سيتم نشرهم على الحدود البرية بين اليونان وتركيا في تراقيا.
وكانت تقارير إخبارية زعمت مؤخرًا أن الجيش التركي يسحب آلياته الثقيلة ودباباته من على الحدود السورية لنقلهم إلى الحدود مع اليونان، وهو ما نفسه أثينا بنفسها.
جدير بالذكر أن العلاقات التركية - اليونانية تشهد توترات غير مسبوقة بسبب عمليات التنقيب التركية عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
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