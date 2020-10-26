نظام الأسد يكرِّم ذوي قتلاه بطريقة مهينة ويثير غضب الموالين

كرَّمَ نظام الأسد عددًا من جرحى جيشه وذوي قتلاه بطريقة مهينة، خلال حفلٍ حضَّرت له زوجة رأس النظام بشار الأسد في حي باب عمرو بمدينة حمص، أمس السبت.

وذكرت صفحة "رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب.. فرع حمص" تفاصيل قيام جمعية "العرين" المملوكة من قِبل أسماء الأسد بدعوة جرحى جيش النظام وذوي قتلاه لاجتماع مدته خمس ساعات بملعب رياضي في مدينة حمص.

وكانت المفاجأة التي فجّرت موجة غضب بين الموالين عندما قام موظفو الجمعية برمي عبوات المياه وعلب بسكويت صغيرة على الحضور بطريقة مذلة، قبل أن يعلنوا بطريقة غير لائقة انتهاء الاجتماع.

ونقلت الصفحة عن واحدة من زوجات القتلى قولها: إن "جمعية العرين دقو لذوي الشهداء والجرحى قالوا في اجتماع كرمال التكريم.. اجتمعت كل هالعالم بالباصات من الساعة 12 ونص الضهر أخدون ع الملعب(اباب عمرو) وصلنا كان الأمن مطوق كل المنطقة وصور السيد الرئيس وأسماء الأسد ع طول البنايات وأعداد الناس هائلة".

وأكملت بحزنٍ بالغ قائلة: "العالم انبسطت فكروا السيد الرئيس أو السيدة جايين كرمال يكرموهن.. أجت سيارات بقلب الملعب صارو يزتو قنينة مي وبسكوتي وكأنو العالم بقر أو غنم عندن( أسفة ع هالتعبير) بس عم أحكي كلشي صار".

وأضافت أن موظف الجمعية قال بالحرف الواحد: "شكرًا لأنكن لبيتو دعوتنا عالاجتماع وهلق منتمنى منكن تلتزموا وتتفضلو بهدوء".

وأوضحت المرأة أن ذلك ولّد صدمة كبيرة للحضور، الذين كان بعضهم جرحى بدون أرجل، وبعضهم مسنين، وفوق كل هذا لم يتكلفوا بإعادة الحضور بسياراتهم إلى بيوتهم رغم أنهم طلبوا ذلك منهم.

وختمت المرأة بالقول: "يا ضيعان شبابك يا سوريا كلو موثق بالفيديوهات المهزلة انتهت الساعة 5 بتمنى اللي ما كان موجود لا يتفلسف ويحكي لأنو ما شاف أو داق الذل هي قيمة الجريح ببلدي؟؟ هي قيمة الشهيد ببلدي؟؟". يذكر أن نظام الأسد سبق أن كرم ذوي قتلى جيشه بساعة حائط وصندوق فواكه، كما كرم بعضهم بصورة لبشار الأسد كتقدير لتضحياتهم في سبيل بقائه على كرسي السلطة.