البادية السورية تبتلع المزيد من جنود الأسد.. والطيران الروسي يتدخل

شهدت عدة مناطق من البادية السورية هجمات عنيفة استهدفت مواقع قوات الأسد والميليشيات التابعة لإيران، ما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وبحسب شبكة "صدى الشرقية"، فإن اشتباكات اندلعت ببادية البوكمال بين مجموعات من تنظيم "الدولة" والميليشيات الإيرانية؛ ما تسبب بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وأدى الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس السبت، لإحراق عدد من الآليات العسكرية المتنوعة التابعة للميليشيات الإيرانية.

كما شنَّ تنظيم "الدولة" هجومًا على الطريق الواصل بين محافظتي دير الزور ومدينة تدمر في بادية حمص، مساء أمس السبت.

ونشر التنظيم عبر معرّفاته أن مجموعاته استهدفت بالرشاشات الثقيلة رتلًا لنظام الأسد على الطريق المذكور، ما تسبب بتدمير ثلاث سيارات عسكرية وقتل معظم من كان بداخلها.

من جانب آخر، أكدت شبكة "نداء الفرات" أن الطيران الحربي الروسي شنَّ بعد منتصف الليل ثماني غارات جوية، استهدفت مواقع يشتبه بوجود عناصر من تنظيم "الدولة" فيها، ببادية الرصافة في ريف الرقة الجنوبي والتي تسيطر عليها قوات الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأسد والميليشيات التابعة لإيران تعرّضت لخسائر بشرية فادحة في مناطق البادية السورية خلال الأشهر الأخيرة، رغم قيامها بشن عدة عمليات تمشيط للمنطقة بغطاء جوي روسي.