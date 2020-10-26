ظاهرة مخيفة.. عصابات خطف واتجار بالأعضاء البشرية تنتشر في دمشق

انتشرت في الآونة الأخيرة عدة عصابات منظمة تمتهن الخطف بريف دمشق، حيث تفشت في المنطقة عمليات الخطف والسلب الممنهجة.



وبحسب موقع "صوت العاصمة" فإن مناطق جنوب دمشق شهدت عدة عمليات خطف استهدفت الشباب القاطنين هناك، وخاصة في شارع بيروت وأول شارع العروبة، ومسجد أمهات المؤمنين وأخرى بالقرب من مدخل مخيم فلسطين.



وأوضح الموقع بأن عناصر عصابة الخطف يرتدون ملابس عسكرية شبيهة ببدلات عناصر ميليشيات الأسد، ويركبون سيارة سوداء اللون من نوع "فان" لا تحمل لوحات مرورية بالإضافة إلى حملهم أسلحة خفيفة.



وذكر الموقع بأن أهالي المختطفين ذهبوا إلى المفرزة الأمنية للاستفسار عن مصير أبنائهم المختطفين إلا أن المفرزة ادعت عدم مسؤوليتها أو صلتها بعمليات الخطف، هذه وأكدت للأهالي بأن العصابة ستطلق سراح ذويهم في ظرف 48 ساعة بعد أن تأخذ منهم هواتفهم وأموالهم.



وأكد الموقع بأن المختطفين يتعرضون لعمليات تعذيب وإهانة على غرار ما يحدث في الأفرع والمعتقلات الأمنية التابعة لنظام الأسد، لافتة إلى أن العصابة تسأل المختطفين "مين ربك" وتجبرهم على الركوع لصورة "بشار الأسد".



ورجح الموقع بحسب مصادر محلية أن العصابة تتكون من عناصر ميليشيا محلية تابعة لـ"الفرقة الرابعة"، مشيرا إلى أنه تم مشاهدة نفس السيارة التي تستخدمها العصابة في عمليات الخطف، عدة مرات مع عناصر الميليشيا آنفة الذكر في سوق يلدا.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق حيث كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الخطف والنهب والسرقة، وغالبا ما يكون عناصر وضباط ميليشيات الأسد ضالعين في هذه العمليات.