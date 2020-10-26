الخلافات تتطور.. "أردوغان" يغيظ "ماكرون" ويشتمه من جديد

تطورت الخلافات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تعرض الأخير لإهانة غير مسبوقة بسبب حملته المسيئة ضد الإسلام.

وجدد "أردوغان"، اليوم الأحد، هجومه على "ماكرون" ووجه له شتائم بشأن صحته العقلية، وذلك في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية التركية - الفرنسية التي وصلت إلى مستوى استدعاء السفراء.

وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز: إن "ماكرون مهووس بأردوغان ليلًا ونهارًا؛ لذا عليه حقًا الخضوع لفحص صحته العقلية"، وذلك لإغاظة الرئيس الفرنسي.

وتأتي تصريحات "أردوغان" بعد يوم على استدعاء باريس سفيرها لدى أنقرة على خلفية تصريحات مماثلة؛ حيث كان الرئيس التركي هاجم ماكرون، يوم السبت، بسبب إعلانه عن إجراءات لمحاربة التيارات الإسلامية المتطرفة.

وتساءل "أردوغان" عن مشكلة ماكرون مع الإسلام قائلًا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟.. ماكرون يحتاج لعلاج عقلي".