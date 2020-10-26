ناقلة نفط تصل سواحل سوريا وسط أزمة الوقود

أفادت قناة "روسيا اليوم" نقلًا عن مصادر إعلامية محلية بأن ناقلة نفط وصلت، اليوم الأحد، إلى سواحل سوريا وعلى متنها 130 ألف طن من النفط الخام.



وأشارت القناة إلى أن صحيفة "الوطن" الموالية ذكرت بحسب مصدر مسؤول في وزارة النفط أن ناقلتين أخريين محملتين بنحو 2200 طن من الغاز وصلتا خلال اليومين الماضيين إلى سواحل سوريا.



هذا وأكدت القناة الروسية بأن مناطق سيطرة النظام السوري تمر بأزمة محروقات خانقة، مشيرة إلى وجود ازدحام غير مسبوق على محطات الوقود.



الجدير بالذكر أن أزمة المحروقات في مناطق نظام الأسد مازالت مستمرة حتى الآن بالرغم من التطمينات التي أطلقتها عدة جهات مسؤولة في وقت سابق بأن الأزمة ستنتهي بمجرد وصول ناقلات النفط.



يشار إلى أن مدير غرفة صناعة نظام الأسد "فارس الشهابي" حذر مؤخرا من توقف عدة مصانع جراء ارتفاع أسعار المازوت الناتج عن أزمة المحروقات.



يذكر أن الأهالي القاطنين بمناطق سيطرة النظام عبروا عن تخوفهم من عدم حصولهم على مازوت التدفئة خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء.

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