خسائر كبيرة للميليشيات الإيرانية في البوكمال.. و"تنظيم الدولة" يتقدم على مواقعها

تلقت الميليشيات الإيرانية ضربة كبيرة وخسائر فادحة في البوكمال إثر اشتباكات متواصلة مع مجموعات تابعة لتنظيم "الدولة" على أطراف المدينة الواقعة شرقي دير الزور.

وأكدت شبكة "صدى الشرقية" المحلية أن التنظيم شن هجومًا عنيفًا على مواقع الميليشيات، ليلة أمس الإثنين، من عدة محاور من اتجاه بادية البوكمال القريبة من الحدود العراقية السورية.

وأضافت أن مجموعات التنظيم أحرزت تقدمًا على حساب ميليشيات إيران وحزب الله في منطقة تدعى مثلث الموت، وركزت ضرباتها على نقاط الحراسة والمراقبة التابعة للميليشيات.

وأدى الهجوم لمقتل وإصابة عدد من الميليشيات الإيرانية التي سارعت لطلب المؤازرات من قوات الأسد، لكن دون جدوى.

الجدير ذكره أن البادية السورية استنزفت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية على مدار الأشهر الماضية، وشكلت كابوسًا لهم بعد خسائرهم المتتابعة، ورغم إطلاق عدة عمليات عسكرية لتمشيط المنطقة إلا أنها لا تزال تشكل مستنقعًا مرعبًا لجيش النظام.