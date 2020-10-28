رئيس حكومة "نظام الأسد" يكشف عن كارثة قريبة

كشف رئيس وزراء حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، خلال اجتماع مع الاتحاد العام لنقابات العمال، أن مخزون القمح في "مناطق الأسد" قارب على النفاذ.

وقال "عرنوس": إن كمية القمح المشتراة للبلاد لا تكفي سوى لشهر ونصف لإنتاج الخبز، مشيرًا إلى أن النظام اشترى 690 ألف طن من القمح، منها 300 ألف طن في الحسكة، وأن سعر الطن الواحد من القمح بلغ اليوم 280 دولار.

وادعى "عرنوس" أن الخبز خط أحمر ولن يُمس إلا في "الحدود البسيطة"، لافتًا إلى أن النظام قد يتخذ قرارات قاسية مبررًا ذلك بالأوضاع التي تمر بها البلد.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد تمر بأزمة خبز خانقة، حيث يقف الأهالي هناك في طوابير طويلة ولعدة ساعات أمام الأفران للحصول على كميات محدودة من الخبز.

وكانت روسيا قد اعتذرت في وقت سابق عن تسليم 200 ألف طن من القمح للنظام بموجب صفقة أبرمت في سبتمبر/أيلول/ الماضي، هذا الأمر أدى إلى تفاقم أزمة الخبز في مناطق الأسد.

يذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ترد في الأوضاع المعيشية بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وعجز النظام عن التصدي له، هذا الأمر ضاعف من معاناة الأهالي.