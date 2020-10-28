عبر طائرة شراعية.. عناصر من ميليشيا "PKK" يتسللون من سوريا إلى تركيا

كشفت وسائل إعلام تركية عن عبور عدد من عناصر ميليشيا "PKK" من منبج الواقعة بريف حلب الشرقي شمال سوريا إلى جبال الأمانوس بولاية هاتاي جنوب تركيا عبر طائرات شراعية لتنفيذ هجمات في تركيا.

وقالت صحيفة "حريت" التركية: إن "4 عناصر من ميليشيا PKK عبروا من منبج السورية إلى جبال الأمانوس في تركيا عبر طائرة شراعية على شكل مجموعتين كل مجموعة مؤلفة من شخصين".

وأضافت: أن المجموعة الأولى وصلت بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول/ الماضي، والمجموعة الثانية وصلت بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول/ الجاري، وتم اكتشاف أمرهم من قبل السلطات التركية يوم 19 من الشهر الحالي.

وأردفت الصحيفة بأن السلطات التركية حيدت عنصرين فور تحديد مكانهما في ساعات النهار الأولى، والعنصرين الآخرين استهدفا ليلة أمس حاجزًا لقوات الأمن التركي في منطقة باياس واستوليا على سيارة أحد المواطنين، واتجها إلى مدينة اسكندرون حيث تم محاصرتها من قبل الأمن التركي داخل المدينة، ففجر أحدهما نفسه والآخر تم تصفيته من قبل الأمن أثناء الاشتباك.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تصوير الجيش التركي يظهر عثورهم على الطائرة الشراعية التي تم استخدامها من قبل عناصر ميليشيا "PKK" في التسلل إلى تركيا، مخبئة في مكان بجبال الأمانوس.

يذكر أن صحيفة "خبر تورك" قالت إن عناصر من ميليشيا "PKK" يسعون من خلال عملية التسلل هذه إلى التموضع في جبال الأمانوس جنوب تركيا وتنشيط فعالياتهم المسلحة هناك.