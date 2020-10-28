"جيفري": الأسد وروسيا وإيران يهددون استقرار المنطقة

عبَّر مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقه إزاء التصعيد الأخير للقوات الموالية لنظام الأسد في إدلب.
وقال "جيفري": "قلقون للغاية إزاء التصعيد الخطير من القوات الموالية للنظام والانتهاك الواضح لوقف إطلاق النار في إدلب".
وأضاف: "نظام الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون يهددون استقرار المنطقة من خلال مواصلة سعيهم لتحقيق نصر عسكري".
وأكد "جيفري" على أنه قد حان الوقت لإنهاء الحرب الوحشية التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه ضد المدنيين في سوريا دون أي مبرر.
وكان قد ارتقى، يوم أمس الإثنين ،عدد من عناصر "فيلق الشام" وجرح آخرون إثر استهدافهم بغارة غادرة من قبل الطيران الحربي الروسي أثناء تواجدهم في معسكر بمنطقة الدويلة شمال إدلب.
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