علاقة بين شاب عراقي وفتاة سورية تنتهي بـ"التهديد والابتزاز" وتدخل الشرطة

ألقت الشرطة المجتمعية في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على شاب عراقي هدد فتاة سورية بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة في بيان صحفي إنها تمكنت من إلقاء القبض على شاب عراقي ابتز فتاة سورية تقيم في الأردن وهددها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردفت: أن معارف الفتاة هم من أبلغ الشرطة بعملية الابتزاز هذه، ليتم إيقاف المتهم ومواجهته بالأدلة ليعترف في نهاية الأمر بالتهمة الموجهة إليه.

وأشارت الشرطة إلى أن الفتاة السورية والشاب العراقي مارسا عمليات تبادل الابتزاز وهدد بعضهما بنشر الصور الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الشرطة أنها اجبرت الشاب العراقي المبتز على حذف كل صور الفتاة كما أبلغت الفتاة عبر وسيط بحذف كل الصور المتعلقة بالشاب وأخذت تعهد منها بعدم العودة لهذه الممارسات تحت طائلة المسائلة والمعاقبة.