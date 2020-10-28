كورونا يتسلل إلى أقرب رجال "بوتين".. "لافروف" إلى الحجر الصحي

دخل وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، اليوم الثلاثاء، في حجر صحي ذاتي إثر مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا.
ونشرت دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الثلاثاء؛ بيانًا أعلنت فيه عن خضوع "لافروف" للحجر الصحي الذاتي.
وقالت الوزارة في بيانها: إن "لافروف سيخضع لعزل ذاتي بسبب مخالطته لأحد المصابين بكورونا"، لافتة إلى أنه تم تأجيل كافة لقاءاته المدرجة على جدول أعماله لوقت لاحق.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا مازالت حتى الآن تسجل نسب مرتفعة لعدد الإصابة بفيروس كورونا بالرغم من ادعائها في وقت سابق أنها تمكنت من إيجاد لقاح ناجح لهذا الفيروس القاتل.
يذكر أن الرئيس الروسي "فلادمير بوتين" أعلن في شهر أغسطس/آب/ الماضي عن تمكن بلاده من صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا أطلق عليها اسم "سبوتنيك-7"، حيث حذرت منه عدة شخصيات وجهات طبية رسمية وشككت في فعاليته.
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