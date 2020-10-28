دخل "نظام الأسد"، على خط الصراع القائم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب إساءة للأخيرة للرسول والدين الإسلامي.
ورأى وزير الأوقاف في حكومة "نظام الأسد"، محمد عبد الستار السيد، أن "قضية الإساءة للرسول الكريم تحولت إلى مزاودات بين ماكرون وأردوغان كل وفق أجندته الخاصة".
وقال "السيد" في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية: إن "الإساءة للنبي أمر مرفوض وإهانة لملياري مسلم ونحن لا نقبل أن تستخدم هذه القضية في باب المزايدات بين ماكرون وأردوغان".
واعتبر وزير الأوقاف في حكومة "نظام الأسد"، أن ماكرون وأردوغان "آخر من يحق له الحديث عن حرية الرأي والتعبير، وقد دعمًا القتل والإرهاب والإجرام في بلدنا".
ورأى ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريحات وزير أوقاف "نظام الأسد" هي من باب الظهور الإعلامي والمزايدة على الرئيس التركي "أردوغان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "نظام الأسد" يدخل على خط الصراع بين "أردوغان" و"ماكرون" بسبب الإساءة للرسول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الدرر الشامية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.