"نظام الأسد" يدخل على خط الصراع بين "أردوغان" و"ماكرون" بسبب الإساءة للرسول

دخل "نظام الأسد"، على خط الصراع القائم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب إساءة للأخيرة للرسول والدين الإسلامي.

ورأى وزير الأوقاف في حكومة "نظام الأسد"، محمد عبد الستار السيد، أن "قضية الإساءة للرسول الكريم تحولت إلى مزاودات بين ماكرون وأردوغان كل وفق أجندته الخاصة".

وقال "السيد" في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية: إن "الإساءة للنبي أمر مرفوض وإهانة لملياري مسلم ونحن لا نقبل أن تستخدم هذه القضية في باب المزايدات بين ماكرون وأردوغان".

واعتبر وزير الأوقاف في حكومة "نظام الأسد"، أن ماكرون وأردوغان "آخر من يحق له الحديث عن حرية الرأي والتعبير، وقد دعمًا القتل والإرهاب والإجرام في بلدنا".

ورأى ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريحات وزير أوقاف "نظام الأسد" هي من باب الظهور الإعلامي والمزايدة على الرئيس التركي "أردوغان".