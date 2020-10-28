الليرة التركية تواصل الهبوط أمام الدولار وباقي العملات

واصل سعر صرف الليرة التركية، اليوم الأربعاء تراجعه أمام الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الأخرى. الدولار الأمريكي = 8.2018 للشّراء، 8.2067 للبيع. اليورو = 9.6652 للشّراء، 9.6710 للبيع. الجنيه الإسترليني = 10.7106 للشّراء، 10.7213 للبيع. الريال السعودي = 2.1837 للشّراء، 2.1863 للبيع. الدينار الأردني= 11.4759 للشّراء، 11.5635 للبيع. الليرة السوريَّة= 0.0065 للشّراء، 0.0065 للبيع

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