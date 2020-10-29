شاهد.. "الأسد" يبتكر طريقة مهينة للحصول على الخبز في دمشق ويثير غضب الموالين

تداولت مواقع موالية صورة لطريقة جديدة ابتكرها نظام الأسد لتنظيم الدور أمام أفران الخبز في العاصمة السورية دمشق، أثارت غضب الموالين.

ونشرت "شبكة أخبار حي الزهراء بحلب" الموالية صورةً ملتقطة من أمام أحد أفران العاصمة دمشق، تظهر فيها طريقة الأقفاص المتبعة حديثاً لتنظيم الدور.

وتشبه الأقفاص التي تم تصويرها سجون قوات النظام التي برع الأخير في إذاقة الشعب السوري أنواع العذاب داخلها على مدار سنوات حكم عائلة الأسد.

ولاقت الصورة التي نشرت اليوم الأربعاء غضباً في الأوساط الموالية، حيث علق أحدهم: "يا ريت ترجع تصير حرب ما كان في هالشي وكانو ملتهيين بالحرب بدل ما يلتهو بذل الناس".

وعلق آخر: "متل سجن أبو غريب.. ليش ما بتشددوا الرقابة ع أصحاب الأفران بدل من هالمنظر المذل بحق المواطن".

وحمل بعض الموالين حكومة النظام مسؤولية إذلال السوريين بقوله: "أذل الله حكومة أذلت مواطنيهااا

تفووو الله يلعنكن عهالصباح".

وتقبع مناطق سيطرة نظام الأسد تحت وطأة عقوبات اقتصادية أمريكية فرضت على النظام لارتكابه مجازر يندى لها الجبين بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين، استطاع "قيصر" الذي حملت العقوبات اسمه أن يوثق الكثير منها عبر الصور، علاوةً على ارتكاب جيش النظام مجازر كثيرة راح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين السوريين.