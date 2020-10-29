جريمة مروعة.. أب يقطع جثة زوجته السورية أمام أطفاله في لبنان

أقدم لبناني يبلغ من العمر 44 عامًا على الانتحار بعد أن قتل زوجته التي تحمل الجنسية السورية وتقطيعها جثتها ووضعها في أكياس أمام أبنائه، ومن ثم خبأها بمحيط منزله.



وأفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بأن رجلًا انتحر باستخدام مسدس حربي أمام مشفى "رياق" بالبقاع لأسباب مجهولة.



وأردفت بأن رجال الأمن واصلوا التحقيقات ليكتشفوا في نهاية الأمر أن الرجل انتحر بعد أن قتل زوجته وقطع جثتها ووضعها في أكياس ومن ثم خبأها في حفرة صرف صحي أنشئ حديثًا بمحيط منزله.



وذكرت المديرية بأنها استنطقت أطفال الجاني بحضور مندوبة الأحداث، حيث أكدوا بأن والدهم هو من نفذ هذه الجريمة المروعة.



وقالت مصادر إعلامية محلية بأن الجاني له سوابق عدلية، مشيرة إلى أن أطفاله الذين وقعت أمامهم الجريمة المروعة من زوجته الأولى وأن المقتولة هي زوجته الثانية.

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