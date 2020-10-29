اغتيالات جديدة تطال عناصر الأسد في درعا

اغتال مجهولون، اليوم الأربعاء، ثلاثة عناصر من قوات الأمن العسكري التابع لميليشيات الأسد في مدينة درعا.



وبحسب مصادر إعلامية محلية فقد أطلق مجهولون، يستقلون سيارة، النار على کل من "رامي بجبوج" و"محمد بجبوج" و"حبيب كوامله" وهم عناصر في صفوف فرع المخابرات العسكرية، في حي السبيل بمدينة درعا.



وأشارت المصادر إلى أن العناصر الثلاثة الذين تم اغتيالهم كانوا منتمين للفصائل الثورية سابقًا، قبل أن يصالحوا النظام إثر سيطرته على درعا ويتحصلوا على بطاقة تسوية.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة درعا تشهد بشكل شبه يومي عمليات اغتيال تطال عناصر وضباط وعملاء تابعين لميليشيات نظام الأسد.



يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق حيث كثرت في الآونة الأخيرة عمليات القتل والخطف والاغتصاب والسرقة، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية وانتشار فيروس كورونا.

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